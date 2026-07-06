ضبط 360 كيسًا من المقرمشات مجهولة المصدر وعليها علامات تلف بكفر الدوار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكثفة بمدينة كفر الدوار، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وإحكام السيطرة على السلع المدعمة، والتصدي للمخالفات التموينية.

جاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد هداية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، عقب تلقيه تقريرًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نُفذت بعدد من المناطق بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 360 كيسًا من المقرمشات مجهولة المصدر، وعليها علامات تلف، داخل أحد محال السوبر ماركت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط أحد التجار التموينيين لتصرفه في 100 كيلوجرام من السكر التمويني، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، إلى جانب تحرير محضر ضد أحد مستودعات البوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر ضد محال سوبر ماركت لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.

وشملت الحملة أيضًا المرور على شونة توريد القمح، للتأكد من انتظام سير العمل وعدم وجود أي معوقات.

وأوضح بيان صحفي صادر اليوم أن الحملة نُفذت برئاسة كامل عمران، وبمشاركة خالد سعيد، مفتش الرقابة التموينية بالإدارة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.