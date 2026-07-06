ثعبان يلدغ مزارعا أثناء عمله في حقل أرز بالشرقية

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أصيب مزارع يبلغ من العمر 47 عاما، اليوم؛ إثر تعرضه للدغة ثعبان أثناء عمله داخل حقل أرز بقرية ملامس التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي، حيث استقبله الفريق الطبي، وتم إعطاؤه المصل المضاد للدغات الثعابين، إلى جانب تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، مع حجزه تحت الملاحظة للاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

وتأتي الواقعة في ظل تكرار حوادث لدغات الثعابين داخل الأراضي الزراعية بالمحافظة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وطالب عدد من أهالي المنطقة بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية لتكثيف حملات مكافحة الثعابين داخل الأراضي الزراعية،

واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تكرار هذه الحوادث، حفاظا على سلامة المواطنين.