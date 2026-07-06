البعثة الأممية بليبيا: اللجنة المصغرة تكلف فريق عمل بصياغة الاتفاق النهائي

عقدت اللجنة الليبية المصغرة (4+4)، اجتماعها الخامس في مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين بالعاصمة التونسية، وذلك ضمن سلسلة لقاءات الاجتماع المصغر الرامية إلى معالجة الخطوتين الأولى والثانية في خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأفادت البعثة عبر موقعها الرسمي أن المشاورات جرت في أجواء إيجابية وبنّاءة أفضت إلى تفاهمات مهمة.

وأضافت: "بعد تجديد الالتزام بالتوافقات التي تم إحرازها في الجلسات السابقة، استكمل المشاركون مناقشة كل القضايا العالقة. كما اتفقوا على تكليف فريق عمل من بين أعضاء اللجنة يتولى، بدعم من البعثة، صياغة الاتفاق النهائي، على أن يتم توقيعه في اللقاء المرتقب خلال الأسبوع المقبل".

وسبق للجنة المصغرة أن أعلنت اتفاقها على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأيضا على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون أن تقوم بنشرها إلى الآن.

وتتكون اللجنة من عضوين من مجلس النواب، ومثلهما من المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى عضوين اختارتهم حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس واثنين آخرين سمتهم القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي.

ويأتي كل ذلك في مسعى لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي فشل الليبيون في إجرائها نهاية عام 2021 بسبب: خلافات على القوانين الانتخابية، وبعد ترشح بعض الشخصيات التي وصفت بالجدلية لسباق الرئاسة.

وتعاني ليبيا منذ عام 2014 من انقسام سياسي تتجلى صوره في وجود مجلسين تشريعيين (مجلسي: النواب والدولة) وكذلك حكومتين، الأولى في طرابلس وتنال الاعتراف الدولي، والأخرى مكلفة من مجلس النواب في بنغازي، هذا فضلا عن انقسام المؤسسة العسكرية.