قوات سوريا الديمقراطية: نقف معا ضد تهديدات أنقرة

أكدت قوات "سوريا الديمقراطية"، اليوم الثلاثاء وقوفها صفا واحدا لمواجهة التهديدات التركية بشأن عملية عسكرية بشرق الفرات.

وقال المتحدث باسم القوات أمجد عثمان - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - "إن تركيا تسعى لتحقيق أطماعها في المنطقة واحتلال المزيد من الأجزاء من الأراضي السورية وأن المناطق التي تعتزم تركيا إنشاء منطقة آمنة فيها لا تشكل أي تهديد على أمن أنقرة".

وعلي صعيد متصل، دخلت قافلات مكونة من 150 شاحنة إلى مدينة القامشلي محملة بمساعدات وعربات عسكرية للتحالف الدولي قادمة من كردستان العراق.

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي مصطفي شنطوب إن عدم قدرة الحكومة السورية على فرض سيادتها في مناطق تنطلق منها هجمات الإرهابيين ضد تركيا يمنح أنقرة الحق في إنشاء منطقة آمنة لمنع الهجمات على الأراضي التركية".

يأتي ذلك في وقت تحشد فيه أنقرة قواتها عند الحدود التركية استعدادا لشن عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وحذرت الخارجية الأمريكية، تركيا، أمس من تنفيذ أي عمل عسكري شمال سوريا من دون التنسيق مع الولايات المتحدة.