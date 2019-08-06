مصطفى حجاج يعتذر عن عدم طرح ثالث أغاني ألبومه «هتزهزه» بسبب انفجار معهد الأورام

اعتذر المطرب مصطفى حجاج، عن عدم طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد «هتزهزه»، الذي يطرح أغانيه بشكل منفرد أسبوعيًا وعلى مدار 10 أسابيع.

وطرح حجاج، من ألبومه حتى الآن أغنيتي «آة ياحنان» و«جرح بعد جرح» على مدار الأسابيع الماضية.

ونشر «حجاج» تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيها: «بنعتذرلكم عن عدم إصدار أغنية جديدة هذا الأسبوع، احترامًا لحالة الحزن الشديدة التي نشعر بها جميعًا بسبب الحادث الإرهابي الجبان الذي طال معهد الأورام.. حفظ الله مصر وطننا الغالي».

ويضم ألبوم «هتزهزه» 10 أغنيات، تعاون «حجاج» من خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من بينهم، أمير محروس، وعزيز الشافعي، ووسام عبد المنعم، وبلال سرور، ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي، وعنتر هلال، ومحمد يحيى، وتوما، وياسر نور.