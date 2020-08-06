 «التعاون الإسلامي» تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه السعودية

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 3:33 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 3:33 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران طائرة بدون طيار "مفخخة"، باتجاه السعودية والتي تمكنت قوات التحالف العربي من إسقاطها .

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه الأراضي السعودية.

ودعا العثيمين، إلى وقف خرق اتفاق "ستوكهولم" وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، معربا عن إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية لاتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأكد، دعم المنظمة لجهود القوات المشتركة للتحالف والإجراءات التي تتخذها للتعامل، والجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

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