مسؤول نقابي لبناني: خسائر القطاع السياحي جراء انفجار مرفأ بيروت تفوق مليار دولار

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كشف رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان طوني الرامي اليوم الخميس، عن أن خسائر القطاع السياحيّ اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت تقدر بأكثر من مليار دولار.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن الرامي قوله، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن "خسائر القطاع السياحي تفوق المليار دولار من دمار وركام، والأغلى شهداء الإهمال والاستغباء".

وأشار إلى أن "دقيقة واحدة وقت الانفجار توازي وتساوي ثلاثين سنة حرب حصلت".

كان مرفأ بيروت شهد أول أمس الثلاثاء انفجارا ضخما نجم عن حوالي 2750 طنا من المواد شديدة الانفجار.

وأحدث الانفجار دمارا شاملا في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن صباح اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 137 قتيلا ، ونحو خمسة آلاف مصاب.