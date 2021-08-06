30 منحة دراسية بالجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة وSTEM بحد أدنى 95%

أعلنت وزارة التعليم العالى، فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس الSTEM مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة وغيرها من المتطلبات لديها.

وأكدت الوزارة أنها ستتولى ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، علماً بأنه آخر موعد للتقدم 19 أغسطس.

يجب على المتقدمين للحصول علي المنحة أن يكون مصري الجنسية

، التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM ومدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي، حاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا تقل عن 95٪ من المدارس الحكومية أو ما يعادلها

له مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع

، لديه مهارات قيادية

، تقدم للقبول في منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد، لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية، مستوفي لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية.

وشدد الوزارة أنه يجب أن يجتاز الطلاب إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي IELTS بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية TOEFL بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17

، وللحفاظ على المنحة الدراسية يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى، وعلى الطالب المستوفي للشروط الدخول علي موقع الوزارة لمليء الاستمارة والتسجيل.

وأشارت أنه للدعم الفني والاستفسارات، التواصل مع الإدارة المركزية للتعاون الثقافي بقطاع الشئون الثقافية والبعثات.