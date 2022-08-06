الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من خطر وقوع كارثة نووية حقيقية في أوكرانيا

حذر المدير العام للوكالة الطاقة الذرية رافاييل جروسي من "عواقب كارثية محتملة" في أول رد له على القصف الذي وقع يوم الجمعة حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت محطة زابوريجيا في إنيرهودار بجنوب شرقى أوكرانيا.

وقال جروسي في بيان إن الهجوم "يؤكد على الخطر الحقيقي المحدق لكارثة نووية يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وذكر أن الأضرار حدثت في الموقع، لكن المفاعلات كانت سليمة ولم يتسرب أي نشاط إشعاعي.

وأضاف أن زيارة فريق من الوكالة للموقع من شأنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في السلامة النووية بالمحطة وتقديم معلومات مستقلة عن حالتها.

ودعا جروسي أوكرانيا وروسيا إلى جعل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممكنة في نهاية المطاف بالتعاون المشترك في هذا الصدد.

وبينما ألقت موسكو باللائمة على القوات الأوكرانية في قصف المحطة، قالت كييف إن الروس قصفوا المنطقة بأنفسهم.

ولم يتسن التحقق من المعلومات عبر مصدر مستقل.