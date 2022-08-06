مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو صربيا وكوسوفو لاستئناف محادثات بوساطة التكتل

دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، صربيا وكوسوفو لاستئناف محادثات يتوسط فيها التكتل لرأب الصدع عقب توترات مؤخرا بسبب بطاقات الهوية ولوحات أرقام السيارات.

وقال بوريل، في تغريدة على تويتر أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، إن المناقشات مع الرئيس الصربي اليكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، سوف تجرى في بروكسل في الـ18 من الشهر الجاري.

كان فوتشيتش قد صرح في الثاني من الشهر الجاري لهيئة الإذاعة الرسمية (أر تي إس) بأنه بعد أكثر من عقد من المحادثات غير الحاسمة بين بلجراد وبريشتينا، فإنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق.