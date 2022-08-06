الهلال الأحمر الكويتي ينسق مع نظيرة المصري لتقديم مساعدات طبية عاجلة لمستشفيات غزة

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي مساء اليوم، تقديمها مساعدات طبية عاجلة إلى مستشفيات قطاع غزة التي تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس ،في تصريح لها، إنه تم اجراء الاتصالات والتنسيق مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر لإدخال المساعدات الطبية عبر معبر رفح خلال الايام المقبلة.

وأضافت البرجس أنه تم التواصل أيضا مع الأشقاء في الهلال الأحمر الفلسطيني للاطلاع على الاحتياجات الطبية والإغاثية بشكل عاجل، مشيرة إلى أن الجمعية تسخر امكاناتها لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناته نتيجه العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت أن المساعدات تهدف إلى تأمين احتياجات المستشفيات في القطاع لعلاج الجرحى في إطار العمل الإنساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم.

ودعت البرجس المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لتحمل المسئولية المشتركة في إغاثة الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن الكويت تتابع بقلق شديد التداعيات الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يواجه ظروفا إنسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية.

وأكدت أن الهلال الاحمر الكويتي سيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود من أجل دعم المتضررين جراء ما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية الدولية.