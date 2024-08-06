الثاني مكرر علمي رياضة بالثانوية العامة: كنت أذاكر 4 ساعات يوميا بتركيز قبل الامتحانات

أكد الطالب محمد أحمد محمد أحمد الحسيني داود، بمدرسة دمنهور الثانوية بنين في محافظة البحيرة، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي رياضة بمجموع 405 درجات في مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة، أن النتيجة كانت مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف محمد أحمد الحسيني، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه كان يبدأ يومه بمرحلة الثانوية العامة بحسب مواعيد الدروس، مشيرًا إلى أن وقت المذاكرة يوميًا كان يصل لـ4 ساعات مع التركيز خلال المذاكرة.

وكشف محمد الحسيني، عن الجهد الهائل الذي بذله في الشهور الأخيرة قبل امتحانات الثانوية العامة، حيث فرض عليه المعلمون جدولًا زمنيًا مكثفًا يمتد لـ6 ساعات يوميا؛ للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا عدم متابعة صفحات التواصل الاجتماعي خلال الامتحانات وخاصة الأخبار المتداولة بشأن تسريب امتحانات الثانوية.

ووجه محمد الحسيني، رسالة لطلاب الثانوية العامة في العام القادم، بالهدوء والتركيز وعدم التوتر فهي سنة دراسية، قائلًا: "سألتحق بكلية الهندسة".

وقال الدكتور أحمد الحسيني، طبيب أسنان، إنه توقع أن يكون نجله محمد من الأوائل في المرحلة الثانوية العامة، لأنه كان يجتهد في المذاكرة، موضحًا أنه خلال انعقاد الامتحانات كان يركز في أدائها ولا يعينه التسريبات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.