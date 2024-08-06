 وزيرة التنمية المحلية عن العلمين الجديدة: الدولة حولت أرض الألغام إلى أرض أحلام - بوابة الشروق
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وزيرة التنمية المحلية عن العلمين الجديدة: الدولة حولت أرض الألغام إلى أرض أحلام

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:55 م

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن مدينة العلمين الجديدة درة البحر المتوسط، موضحة أن الدولة تمكنت من تحويل أرض الألغام إلى أرض أحلام.

وخلال جولتها في مدينة العلمين الجديدة برفقة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الثلاثاء، ووجهت الشكر للشركة لجهودها الكبيرة وتنسيقها مع المؤسسات والوزارات المختلفة لإظهار مدينة العلمين والتطوير الذي حدث بها.

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين تطور كثيرًا وأصبح يتضمن أفكارًا جديدة ومميزة، ويسلط الضوء على مدينة العلمين ويروج للاستثمار والسياحة ويجذب الأنظار لمصر.

وتحدثت عن توليها المنصب قائلة إنها أول سيدة وزيرة للتنمية المحلية، موجهة الشكر للقيادة السياسية على هذه الثقة الكبيرة، وأكّدت أن هذه الثقة تجعلها تحمل مسؤولية كبيرة لإحداث تغيير وبذل مجهود وإرضاء المواطنين.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لثقته في المرأة وإيمانه بنجاحها، الذي يلاحظ على كل المستويات وفي كل الوظائف.

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