نشأت الديهي عن اختيار يحيى السنوار رئيسا لحماس: هل يعني ذلك خروجه من غزة؟

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حركة حماس فاجئت دولة الاحتلال والعالم أجمع، عندما اختارت يحيى السنور رئيسًا للحركة، خلفًا لإسماعيل هنية، بعد اغتياله في إيران.

وتسائل خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء: «هل هذا الاختيار تمهيد لخروج يحيى السنوار لخارج غزة، والذهاب إلى قطر أو سوريا؟».

وأضاف مستكملًا: «أم أن هذا الاختيار يعني أن الحركة اختارت استمرار المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي؟».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس اختيار يحيى السنوار رئيسًا لها خلفًا لإسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان، إنه بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية، قررت اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًت للشهيد إسماعيل هنية.



