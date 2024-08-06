الجيش الألماني يستعد لإجلاء المواطنين الألمان من لبنان

يستعد الجيش الألماني لعملية واسعة النطاق لإجلاء المواطنين الألمان من لبنان بسبب التصعيد العسكري المخيف في منطقة الشرق الأوسط ، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ومن أجل القيام بذلك، يتم الاحتفاظ بطائرة نقل (إيه 400 إم) وجنود جاهزين في القاعدة الجوية في فونستورف في ولاية سكسونيا السفلى والتي يمكن أن تقلع في وقت قصير، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها (د.ب.أ).

والاستعدادات جارية أيضا للبحرية. ويمكن أن تشمل البعثة في المقام الأول الألمان الذين بقوا في لبنان على الرغم من النداءات المتكررة للمغادرة.

وذكرت مجلة شبيجل أن طائرة نقل (إيه 400 إم) يمكنها نقل الألمان في بيروت بعد بضع ساعات من وقت الطيران وإنزالهم في جزيرة قبرص القريبة ثم الطيران مرة أخرى في اتجاه بيروت.

كما أن الفرقاطة هامبورج، التي تتجه إلى عملية في البحر الأحمر، قد يعاد نشرها لاحقا لإمكانية القيام بعملية إجلاء بحري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوم الاثنين إن 2100 مواطن ألماني سجلوا الآن على قائمة الاستعداد للأزمات في لبنان، بزيادة 800 مواطن عن الأسبوع الماضي.

ومع ذلك ، من غير المعروف عدد الأشخاص المدرجين في القائمة الذين سافروا الآن خارج الدولة العربية نتيجة للتحذير العاجل الذي أصدرته ألمانيا.

وألغت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وشركات الطيران التابعة لها بالإضافة إلى شركات طيران أخرى مؤقتا رحلاتها من وإلى بيروت بسبب الوضع الخطير.