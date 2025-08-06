وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة الجهود التى تعين سكان قطاع غزة على الأوضاع المأساوية فى ظل النقص الحاد لكافة الإحتياجات الإنسانية.
حيث أقلعت 12 طائرة نقل عسكرية على مدار الثلاثة أيام الماضية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة.
وذلك استمراراً لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الإنسانية الراهنة.
وذلك بالتزامن مع إستمرار المساعى المصرية لتدفق الشاحنات المحملة بالمساعدات للقطاع براً.