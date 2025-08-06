إخلاء حول جسر كارولا شرق ألمانيا عقب العثور على قنبلة من مخلفات الحرب

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عقب اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، تجري السلطات الألمانية حاليا عمليات إخلاء حول جسر كارولا في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع إتمام عمليات الإخلاء بحلول الساعة الـ9 صباحا "التوقيت المحلي"، مضيفة أنه تم تحويل مسار الترام وإغلاق متاحف في المنطقة.

وبحسب بيانات إدارة الإطفاء، ستشمل عمليات الإخلاء حوالي 17 ألف شخص.

وعُثر على القنبلة بريطانية الصنع أمس الثلاثاء أثناء أعمال هدم في الجسر. وأعلن منظمو فعاليات "ليالي الأفلام" على نهر إلبه إلغاء العروض مساء اليوم لأسباب أمنية.