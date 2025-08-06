أرمينيا: رئيس الوزراء سيلتقي بترامب وعلييف في الولايات المتحدة

أعلنت أرمينيا، أن رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، سيجري محادثات في واشنطن، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، في إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل التوصل إلى معاهدة سلام من شأنها أن تنهي عقودا من الصراع بين الدولتين الواقعتين في جنوب القوقاز.

وبحسب بيان نشر اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني الخاص برئيس الوزراء الأرميني ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن زيارة باشينيان تهدف إلى "تعميق الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة، والمساهمة في السلام الإقليمي".

ومن المقرر أن تكون الزيارة غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وأضاف البيان، أن باشينيان سيلتقي بالرئيس الأمريكي ويشارك في محادثات ثلاثية مع ترامب والرئيس علييف، "بهدف تعزيز السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".

ومن جانبها، لم تؤكد أذربيجان علنا بعد أن علييف سيتوجه أيضا إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذه المحادثات.