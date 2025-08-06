سفير فرنسا لدى إسرائيل يحذر من احتلال غزة: حرب لا نهاية لها

حذر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني "حربا لا نهاية لها".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه هيئة البث العبرية الرسمية، اليوم الأربعاء، وسط تلويح إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل لإعادة المحتجزين هناك.

وفي هذا الصدد، قال السفير الفرنسي: "نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة (في غزة)".

وتابع: "من المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها"، بحسب تعبيره.

وشدد على أن "احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي، مكلف ومعقد".

وتوجه السفير الفرنسي إلى حكومة نتنياهو بقوله: "واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي، لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم".

ومضى السفير الفرنسي متسائلا: "هل نريد أن يخدم الشبان الإسرائيليون في احتلال غزة خلال الثلاثين سنة القادمة؟ أن تتحملوا التكاليف الاقتصادية لذلك؟ في هذه الأثناء، التعليم والصحة هنا قد تضررا بالفعل. إسرائيل تكون رائعة عندما تكون في سلام، نحن نريد العودة إلى ذلك الوضع".

وقال جورنيس، إنه حتى في ظل اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية والغضب في تل أبيب "قد نختلف، لكن مهمتنا، كأصدقاء لإسرائيل، هي أن نطرح على الطاولة إمكانية العيش هنا بسلام مع الفلسطينيين، وإمكانية القيام بإصلاح في الدولة الفلسطينية. لدينا أيام صعبة".

وضمن حراك متصاعد للاعتراف بدولة فلسطين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل.

وعن البديل الذي تطرحه فرنسا ودول عربية للحرب في غزة قال جورنيس، لهيئة البث: "يبدأ الأمر بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المختطفين، بعد ذلك يتم إدخال آليات أمنية دولية ويبدأ الإعمار"، بحسب وصفه.

وأوضح أن "الإعمار سيكون سياسيا"، دون توضيح أكثر، مشدّد على أن "حماس لن تبقى في غزة".

واختتم: "علينا أن نتذكر أنه بعد الحرب، علينا إيجاد طريقا لليوم التالي، آمل أن يتخذ أصدقائي الإسرائيليون القرار الصائب".

واتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسئولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الخميس؛ لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بـ"الفخ الاستراتيجي".