مديرية الطب البيطري بشمال سيناء تفحص المساعدات الغذائية والطبية المقدمة للشعب الفلسطيني

شاركت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، عمليات فحص المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، المتواجدة في مخازن المساعدات اللوجستية في العريش.

وقالت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء الكشف البيطري على المعونات الغذائية والطبية المُخزنة بثلاجة سوق الكيلو ١٧، والمنطقة الصناعية، ومخازن الهلال الأحمر، والتي يتم إرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وشركة أبناء سيناء، ومنظمة الأغذية العالمية (WFP).

وأضافت المديرية، أنه تم التأكد من سلامتها وصلاحيتها، في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الطب البيطري في دعم العمل الإنساني وضمان سلامة الإمدادات الغذائية والطبية.