اللجنة العامة للانتخابات بجنوب سيناء تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالنظام الفردي

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة جنوب سيناء، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالنظام الفردي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.

وأكدت اللجنة، أن ما تم الإعلان عنه يُعد حصرًا أوليًا لأعمالها، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية النهائية يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أغسطس لعام 2025.

وبحسب الحصر العددي، جاءت أعداد الأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي على النحو التالي: حصل موسى فراج موسى على 16600 صوت، بينما حصل أحمد الزيات على 1200 صوت.

وقد جرت انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، ولجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعيتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعيتين بمدينة نويبع، ولجنة فرعية بمدينة طابا.

وتنافس على مقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى، مرشح حزب مستقبل وطن (فردي، رقم 1، رمز الكتاب)، والمرشح أحمد الزيات (فردي مستقل، رقم 2، رمز الصقر). كما تم اختيار القائمة الوطنية الموحدة التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة.