تعتزم شركة صناعة السيارات السويدية فولفوكارز وقف إنتاج سيارتها الكهربائية إي.إكس 40 تدريجيا لصالح سيارة جديدة أطول وأعلى وأقل سعرا من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) باسم إي.إكس 50 للعام المقبل.

ورغم عدم تأكيد طرح السيارة إي.إكس50 رسميًا حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة على الخطة قالت لموقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات إن سعر إي.إكس 50 الجديدة سيكون أقل بكثير من سعر إي.إكس 40 الحالية، مع توفير مساحة داخلية أكبر. كما ستمثل السيارة الجديدة بديلا فعليا للسيارة إي.إكس30 التي قررت إنتاجها في السوق الأمريكية بعد عام 2026، باعتبارها السيارة الكهربائية الأساسية للعلامة التجارية السويدية المملوكة لمجموعة جيلي الصينية للسيارات.

ستعتمد إي.إكس 50 على المنصة إس.بي.أيه3 نفسها التي تم تقديمها مع السيارة إي.إكس60 والتي تتيح خيارين للمحرك الكهربائي الأول محرك خلفي واحد بقوة 369 حصانا، أو نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 670 حصانا. وتقدم السيارة إي.إكس 40 خيارا مشابها، إما بمحرك واحد أو محركين، لكن على منصة أقدم، لذا من المتوقع أن تقدم السيارة الجديدة إي.إكس 50 خيارات مماثلة تقريبا.

وبحسب تقرير موقع أوتوموتيف نيوز من المتوقع أن تكون السيارة إي.إكس 50 ، مماثلة في الحجم لسيارتي هيونداي أيونيك 5 وفورد موستانج ماك-إي الكهربائيتين. كما ستنافس سيارات مثل كاديلاك أوتيك التي يبدأ سعرها من 7ر52 ألف دولار وأودي كيو4 إي ترون التي يبدأ سعرها من 52 ألف دولار تقريبا في فئة السيارات الكهربائية الفارهة.

وبحسب التقارير من المتوقع أن إي.إكس 50 أول سيارة يتم إنتاجها في مصنع فولفو الجديد بمدينة كوشيتسه، في سلوفاكيا. وتتوقع فولفو بيع ما يصل إلى 10 آلاف سيارة من هذا الطراز الجديد في الولايات المتحدة خلال عامه الأول، بعد أن يبدأ انتاجه في خريف 2027. كما ستكون السيارة الأقل تكلفة في تشكيلة السيارات الكهربائية لفولفو في السوق الأمريكية حيث من المتوقع بدء سعرها من 40 ألف دولار.