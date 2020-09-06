قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر وإثيوبيا والسودان حققوا المنشود بشكل كبير خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة التي تمت بدعوة من الاتحاد الإفريقي، ودولة جنوب إفريقيا، باعتبارها رئيسًا للاتحاد.

وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الجولة امتدت لسبعة أيام وكان من المقرر أن تكتب الدول الثلاث تقريرًا عن المباحثات بشكل نهائي فيها.

وأوضح أن الدول الثلاث لم تستطع صياغة تقرير واحد؛ لأن معظم النقاط الخلافية بالجوانب الفنية والقانونية جوهرية، مضيفًا أن الدول سترفع تقريرًا منفصلًا إلى الاتحاد الإفريقي، والإعلان عنه بعد الوصول إلى قرار، خلال الأيام المقبلة.