توج البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بجائزة هدف شهر أغسطس في ناديه.

وأعلن الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عن فوز دي بروين بجائزة أفضل هدف للنادي في أغسطس من خلال رائعته في شباك بورنموث والذي سجله بخارج القدم في أقصى الزاوية لمرمى بورنموث.

ويحتل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي وصافة البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة خلف أرسنال المتصدر صاحب الـ15 نقطة بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

Your @nissansports Goal of the Month for August is... 🥁@KevinDeBruyne's goal v Bournemouth 🙌



