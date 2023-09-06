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إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس المحتلة

وكالات:
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 4:22 م

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، بجروح أحدهم وُصفت حالته بالخطيرة جراء تعرضهم لعملية طعن بالساطور قرب باب الخليل في القدس المحتلة، فيما تم اعتقال المنفذ.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة 3 مستوطنين في عملية طعن قرب باب الخليل في القدس، أحدهم بجراح خطيرة، واثنان بجراح طفيفة، مشيرة إلى أن المنفّذ فلسطيني أصيب بجروح وهو من القدس عمره (17 عامًا)، وتم القبض عليه قرب المكان، بحسب وكالة سما الإخبارية.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن أحد المستوطنين المصابين بالعملية تعرض لطعنة بالرقبة وحالته خطيرة.


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