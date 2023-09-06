ميسي يعود إلى الأرجنتين لبداية رحلة مونديال 2026

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عاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي لتأديه واجبه الوطني مع منتخب الأرجنتين، مع انطلاق رحلة تصفيات أمريكا الجنوبية الطويلة إلى كأس العالم 2026.

وقدم ميسي فصل جديد في مسيرته التاريخية بعد رحيله عن باريس سان جيرمان ورفضه ملايين الدوري السعودي للانتقال إلى صفوف الهلال بداية مبهرة ورائعة في الدوري الأمريكي مع فريق انتر ميامي، بتسجيله 8 أهداف في 10 مباريات والفوز بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

وانضم ميسي لكتيبة نجوم راقصي التانجو بعدما قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم قطر 2022 على حساب منتخب فرنسا في المباراة النهائية التي انتهت بركلات الترجيح ورفع ليو الكأس الذهبية ليعزز مكانته كأعظم لاعب في التاريخ.

وصرح ميسي بعد مرور 9 شهور على فوز الأرجنتين بكأس العالم إنه يستبعد مشاركته في مونديال 2026.

في المقابل ترك ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الباب مفتوحا أمام ميسي لاتخاذ قراره النهائي.

وتبدأ مسيرة ميسي والأرجنتين في تصفيات مونديال 2026 بمواجهة الإكوادور على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس يوم الخميس، قبل مواجهة بوليفيا في لاباز يوم الثلاثاء المقبل.