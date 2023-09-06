أكد حسن مصطفى لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الدوري السعودي تطور مستواه بشكل واضح في الفترة الأخيرة بعد انضمام نجوم عالمية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة كبيرة، كما حرصت على مشاهدة مواجهة الهلال واتحاد جدة، مؤكدا أن الكواليتي أصبح مختلف تمامًا.

وقال حسن مصطفى عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي واجه الهلال في مونديال الأندية، ورغم تفوق الفريق السعودي في كواليتي اللاعبين، لكن الأهلي نجح في تحقيق مكسب كبير، وإسكواد الفريق الأحمر ينقصه مهاجم افريقي فقط، وكرة القدم ليس لها مقاييس".

وأضاف: "الأهلي يدعم صفوفه بالعناصر التي يحتاجها فقط، مثل رضا سليم وإمام عاشور وقبلهم مروان عطية، النادي يسير بخطوات ثابتة، لكن ينقصه المهاجم الأجنبي، والأهلي قدم مستوى مميز أمام ريال مدريد ولو كان موفق في المباراة كانت ستختلف النتيجة تمامًا رغم الخسارة 4-1".

وأكمل: "محمد شريف كان يصل للمرمى كثيرًا ولكنه كان يضيع الأهداف، ومواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي النسبة فيها متساوية 50/50، والخط الهجومي في الفريق السعودي جيد، لكنه يعاني دفاعيًا في مراكز الخط الخلفي سواء الظهيرين أو المساكين".

وحول توقعاته لمواجهة الأهلي أمام اتحاد العاصمة، قال: "هناك فارق كبير بين الأهلي واتحاد العاصمة، والأهلي فارق فنيا كثيرا عن معظم فرق القارة بشكل كبير، ما عدا الوداد الذي يقترب منه في المستوى، وكنت أتوقع تتويج الفريق بدوري الأبطال عقب تخطي دور المجموعات، لذلك أرى أن الأهلي الأقرب لحصد اللقب".

وختم: "لاعبي الأهلي كانوا في حاجة لفهم تكتيك كولر، وهو ما حدث في منتصف الموسم، وتأقلموا على طريقة المدرب السويسري، خصوصا أنه يعتمد على الضغط العالي، وفي النهاية اللاعبين تأقلموا وظهروا بمستوى جيد وحصدوا كل البطولات".