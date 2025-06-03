أمين عام الأمم المتحدة يدعو للتحقيق في وفيات قرب نقطة توزيع مساعدات في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات بعد تقارير صدرت عن وفيات عديدة بالقرب من مركز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن "الأمين العام يدين فقدان الأرواح والإصابات بين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدات في غزة". ووصف الوضع بأنه "خسارة لا يمكن تصورها في الأرواح".

وتابع: "من غير المقبول أن يعرض المدنيون أنفسهم للخطر، وفي عدة حالات، يفقدون حياتهم فقط في محاولة للحصول على الطعام".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على العديد من الأشخاص مجددا بالقرب من مركز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، التي تسيطر عليها حركة حماس، أن 27 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب نحو 90 آخرين بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.