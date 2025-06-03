هارب من السجن بنيو أورليانز الأمريكية ينشر مقاطع مصورة له

ذكر مصدر لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن رجلا يعرف نفسه بأنه أنطوان مايسي، الهارب من سجن نيو أورليانز نشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء فراره من السلطات، ما أدى لمداهمة الشرطة لمنزل لكنها فشلت في إعادة القبض عليه.

وقال ضابط كبير في تصريح لوكالة (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته إن السلطات كانت مقتنعة للغاية بصحة المقاطع لدرجة أنها داهمت منزلا في نيو أورليانز في ساعة متأخرة من أمس الاثنين يعتقد أنه تم تصوير المقاطع منه.

وأشار المسئول إلى أنه ليس مخولا يالحديث علنا عن تحقيق جار بشأن فرار 10 سجناء في 16 مايو.

وأوضح المسئول أن مايسي لم يكن في المنزل، لكن السلطات عثرت على بعض الملابس التي يعتقدون أنه ارتداها أثناء التصوير.