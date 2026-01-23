السوداني يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تسلّم عناصر داعش ممن يحملون الجنسيات الأوروبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى أهمية أن تضطلع دول العالم ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي بمسئولياتها، وأن تتسلّم عناصر تنظيم داعش ممن يحملون الجنسيات الأوربية وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل.

وأكد السوداني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "استمرار التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع، وتطوير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة وشكر الحكومة العراقية للدور الفرنسي المساهم في التحالف الدولي لمحاربة داعش"، حسبما ذكر بيان للحكومة العراقية.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي، "التزام فرنسا بتقديم الدعم الفني والمالي لمعالجة وضع السجناء من عناصر داعش".

كما أشاد بدور الحكومة العراقيَّة في إدارة التعامل مع الأزمات الإقليمية، وما تشكله خطواتها من عامل استقرار للمنطقة.

وتناول الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والنقل المؤقت لعدد من عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية، المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية وإيداعهم في السجون العراقية.