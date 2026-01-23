 إبراهيم دياز على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الليجا - بوابة الشروق
الجمعة 23 يناير 2026 4:33 م القاهرة
إبراهيم دياز على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الليجا

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 4:18 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 4:18 م

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرينجي لمواجهة فياريال، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

«كورتوا، بيلينجهام، لونين، كامافينجا، سيرجيو ميستري، فالفيردي، أردا جولر، كارفاخال، داني سيبايوس، ألابا، سيستيرو، أسينسيو، ألفارو كاريراس، فينيسيوس جونيور، فران جارسيا، مبابي، هويسين، رودريجو، دييجو أجوادو، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو».


