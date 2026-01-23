إبراهيم دياز على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الليجا

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرينجي لمواجهة فياريال، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

«كورتوا، بيلينجهام، لونين، كامافينجا، سيرجيو ميستري، فالفيردي، أردا جولر، كارفاخال، داني سيبايوس، ألابا، سيستيرو، أسينسيو، ألفارو كاريراس، فينيسيوس جونيور، فران جارسيا، مبابي، هويسين، رودريجو، دييجو أجوادو، جونزالو، إبراهيم دياز، ماستانتونو».