شاكيرا تحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي أبريل المقبل بعد 15 عاما من الغياب عن الدول العربية

أعلنت المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، إحياء حفل غنائي ضخم يوم 4 أبريل المقبل على خشبة مسرح الاتحاد بارك في جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن جولتها الغنائية "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

يأتي هذا الحفل الضخم ضمن فعاليات المهرجان الموسيقي "OFF Limits Music"، التي تُقام فعالياته في جزيرة ياس بأبو ظبي، وهو عبارة عن مهرجان كبير مفتوح على مدار اليوم بعدد من المنصات المتعددة، يجمع الموسيقى والفن والعروض البصرية.

ويمثل هذا الحفل حدثا فنيا مهما نظرا لغياب شاكيرا عن إقامة الحفلات في الدول العربية منذ 15 عاما، حيث إن آخر حفل أحيته كان عام 2011 في أبو ظبي أيضا على نفس المسرح، والحفل السابق له عام 2008 في أبو ظبي بفندق قصر الإمارات الفاخر.

وبدأت شاكيرا جولة غنائية عالمية منذ أواخر العام المنصرم، وما زالت ممتدة حتى منتصف العام الجاري، ومن المتوقع أن تؤدي في حفل أبو ظبي مجموعة من أغانيها الشهيرة، ولعل أبرزها "Hips Don’t Lie"، و"Whenever, Wherever"، و"She Wolf"، و"Waka Waka".