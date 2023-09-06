هيرموسو تتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الاتحاد الإسباني بعد واقعة نهائي مونديال السيدات

تقدمت لاعبة وسط المنتخب الإسباني جيني هيرموسو، بشكوى رسمية ضد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني للعبة بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك بعدما قبلها الأخير على شفتيها في حفل تتويج الفريق بلقب كأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هيرموسو أدلت بشهادتها في مكتب المدعي العام، أمس الثلاثاء، وأن السلطات الآن ستقرر إذا ما كانت ستطلب من المحكمة فتح تحقيق مع روبياليس.

وكان روبياليس قد تم إيقافه من جانب الاتحاد الإسباني وكذلك الاتحاد الدولي (فيفا) والذي فتح بدوره تحقيقا في الواقعة.

وشدد روبياليس على أن القبلة كانت بالتراضي ويرفض الاستقالة من منصبه، وذلك رغم مطالبات الاتحادات الإقليمية بالاتحاد الإسباني، فيما قالت هيرموسو إنها لم تكن متقبلة لذلك.

وفاز المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه يوم 20 أغسطس الماضي في أستراليا، عقب الفوز 1 / صفر على إنجلترا في النهائي.

واستقال معظم أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم تضامنا مع هيرموسو، لكن المدرب خورخي فيلدا لم يكن من بينهم.

وكان فيلدا قد تمت إقالته من منصبه أمس الثلاثاء، ووصف ذلك القرار بأنه غير عادل.

وأعرب فيلدا عن عدم تفهمه للقرار، وقال في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" اليوم الأربعاء: "سأتقبل أي انتقاد رياضي، ولكنني شخصيا أرى أنه قرار غير عادل".

وأشاد بيان الإقالة بـ"شخصية فيلدا التي لا تشوبها شائبة، وكذلك بسلوكه الرياضي".

وقرر الاتحاد تصعيد لاعبة المنتخب السابقة مونتسيرات تومي المساعدة السابقة لفيلدا إلى منصب المدير الفني للفريق.

وأوضح فيلدا، الذي تولى تدريب المنتخب الإسباني بداية من 2015، في المقابلة: "من وجهة نظري، تمت إقالتي بشكل غير عادل".