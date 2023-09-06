حماس عن عملية الطعن بالقدس: الاحتلال لن يكسر إرادة المقاومة



علقت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، على عملية الطعن التي وقعت قرب باب الخليل بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن الناطق باسم حركة حماس عن القدس محمد حمادة قوله إن عملية الطعن بالقدس تثبت أن الشعب الفلسطيني لا يصمت على عدوان وانتهاكات الاحتلال بما فيها اقتحامات الأقصى والهدم والتهجير والاعتداءات على الحرائر.

وأضاف متحدث حماس، أن الاحتلال لن يستطيع كسر إرادة المقاومة المتصاعدة.

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وكانت المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين، إلا أنّ بيانا مقتضبا صدر عن شرطة الاحتلال قال إن الحادث أسفر عن إصابة شخصين اثنين، ووصف جراح أحدهما بالخطيرة.

https://twitter.com/AlQastalps/status/1699405989244514598?s=20

لحظة تنفيذ عملية الطعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن 3 إصابات إحداها خطيرة pic.twitter.com/OSQcqe4OMY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 6, 2023

وحسب رواية الشرطة، فإنّ المشتبه به في عملية الطعن في باب الخليل هو فتى يبلغ من العمر 17 عاما، وتم القبض عليه قرب المكان.

ولم يذكر البيان الأمني الإسرائيلي شيئا آخر عن الفتى، غير أن معلومات بثتها وسائل إعلام فلسطينية وأخرى عبرية تحدثت عن أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنفذ.