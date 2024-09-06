تداول 5808 شاحنة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5808 شاحنات.



وفيما يتعلق، بحركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39458 طنًا، تشتمل على 11768 طن يوريا، و5294 طن إسمنت، و 6484 طن جبس، و 5672 طن رمل، و 920 طن كلينكر، و 9320 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63899 طن، تشتمل على 9897 طن قمح، و 4300 طن خردة، و 10000 طن سكر، و 7500 طن فول، و 8700 طن فول صويا و 17700 طن ذرة، و 1471 طن ابلاكاش، و 1912 طن حديد، و 1879 طن خشب زان، و 1650 رأس ماشية، عبارة عن عجول تسمين، بإجمالي وزن 540 طن.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101397 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174147 طنًا، كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2381 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، كما غادر الميناء، قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم، قادم من الاسكندرية.