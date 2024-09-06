لاعب الزمالك السابق: عمر فرج «صفقة الموسم» للأبيض

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أشاد مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق، بصفقة الفلسطيني عمر فرج بعد انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم.

وقال نجم في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: «عمر فرج صفقة الموسم لنادي الزمالك فهو مهاجم من طراز فريد ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة».

وأضاف: «عمر فرج يتميز بالمهارات وضربات الرأس ومحطة جيدة لزملائه داخل منطقة الجزاء، وسعيد للغاية بانضمامه لنادي الزمالك ومبروك للشعب الفلسطيني».

وأوضح: «أشكر مجلس إدارة الزمالك بالتعاقد مع عمر فرج ومن وجهة نظري بعد انضمامه للفريق الأبيض سيلعب بشكل أساسي مع منتخب فلسطين».

وتابع: «الزمالك المرشح الأول للتتويج بالسوبر الإفريقي، والفريق سيكون له شأن أخر بعد الصفقات التي يبرمها مجلس إدارة الزمالك».