خالد جلال: ثلاثة أساتذة كبار شكلوا مسيرتي الفنية على رأسهم كرم مطاوع

قال المخرج خالد جلال، رئيس مركز الإبداع والإنتاج الثقافي، إن ثلاثة أساتذة كبار شكلوا مسيرته الفنية في مصر وفرنسا وإيطاليا، في مقدمتهم المخرج كرم مطاوع.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية «ON E» أن بصمات المخرج كرم مطاوع كانت الأولى مع دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية لأربع سنوات متتالية، لافتا إلى تعلمه منه كيفيه «ربط عدة أشياء لا علاقة لها ببعضها نهائيًا لابتكار فكرة» متكاملة.

وأشار إلى أن النقلة النوعية في أسلوبه جاءت على يد «شيخ الطريقة» المخرج الإيطالي دانيلو كريمونتي، لافتا إلى أنه أمضى معه فترة طويلة في مدينة بيروجيا الإيطالية، وتعلم منه منهجية «الارتجال».

وكشف أنه عاش في إيطاليا لمدة عامين للدراسة في جامعة اللغات، وأخرج مسرحية «حلم ليلة منتصف الصيف» لشكسبير باللغة الإيطالية وبطاقم ممثلين إيطاليين بالكامل كمشروع تخرجه، بعد حصوله على جائزة الدولة للإبداع.

وتابع: «نحن نصنع مسرحية من لا شيء»، في إشارة إلى شباب الممثلين بمركز الإبداع والإنتاج الثقافي، مستشهدا بمسرحية «كنا واحد»، التي تم ابتكارها بالكامل خلال 15 يومًا فقط في معسكر بشرم الشيخ.

وأوضح أن الفكرة الوحيدة التي بدأوا بها كانت «عرض عن الكورونا»، مشيرا إلى تكوين الانتهاء من عمل مسرحي متكامل مدته ساعة وكتابة 15 مشهدًا، بالإضافة إلى تأليف وتلحين وتسجيل أغاني المسرحية، خلال 15 يومًا.

وأضاف أن فريق مركز الإبداع يضم مجموعة من الممثلين ذوي الخبرات، بالإضافة إلى طاقة ومواهب شابة، موضحا إلى أن الجمع بين الخبرة والطاقة أثمر عن أعمال فنية بديعة تجمع بين الغناء والرقص والتمثيل داخل مسرحية واحدة.