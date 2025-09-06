مفتي لبنان يجدد تأييده لقرار الحكومة حصر السلاح

• الشيخ عبد اللطيف دريان دعا إلى "التحاور والتشاور بعد اتخاذ قرارات الحكومة في حصرية السلاح"، مؤكداً "أهمية الوحدة والاعتدال"

جدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، السبت، دعمه لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي أقامه على شرفه النائب فيصل كرامي، في بلدة بقاعصفرين، بقضاء الضنية (شمال)، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، ممثلاً لرئيسي الجمهورية والحكومة، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن الشيخ دريان، "جدد موقفه الداعم والمؤيد لقرارات الحكومة الأخيرة، (بشأن) حصرية السلاح بيد الدولة".

دريان، الذي سبق أن أيد قرار حصر السلاح، دعا إلى "التحاور والتشاور بعد اتخاذ قرارات الحكومة في حصرية السلاح".

وأكد على "أهمية الوحدة والاعتدال والتلاقي والوفاء للقيم التي تجسدها مؤسسة دار الفتوى في لبنان"، وفق الوكالة.

والجمعة، أقرت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

غير أن وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللبناني كمال شحادة، كشف السبت، في مقابلة تلفزيونية، أن خطة جيش البلاد لحصر السلاح تتكوّن من 5 مراحل متكاملة وتسمى "درع الوطن"، دون ذكر توقيتات.

وفي 5 أغسطس المنصرم، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

بالمقابل وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر 2024، وتواصل إسرائيل خرقه فضلا عن استمرارها في احتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.