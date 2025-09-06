جيش الاحتلال يزعم إنشاء منطقة إنسانية جديدة جنوب غزة في إطار تصعيد الهجوم شمالا

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء منطقة إنسانية جديدة في خان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار تكثيف جهوده للسيطرة على مدينة غزة.

ويقول جيش الاحتلال، إن "المنطقة سوف تضم مستشفيات ميدانية وخطوط أنابيب مياه ومرافق لتحلية المياه، إلى جانب تدفق مستمر للأغذية والخيام والأدوية والإمدادات الطبية، والتي يتم تنسيقها من خلال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى".

وأكد أن هذه الجهود ستستمر بالتوازي مع هجومه الموسع في شمال غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يحث فيه الجيش المدنيين على الإخلاء جنوبًا من مدينة غزة، حيث تسعى قواته للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس، ثم السيطرة على المدينة في نهاية المطاف.

ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب التحذير الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن غزة “على وشك الانهيار”، بالإضافة إلى خطط إسرائيل المعلنة لتوسيع البنية التحتية الإنسانية في الجنوب.