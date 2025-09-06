ألمانيا: إصابة 4 أشخاص جراء انهيار أجزاء من سقف أحد المتاجر الكبرى

انهارت أجزاء من سقف أحد المتاجر الكبرى (سوبر ماركت) في جنوب ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن اثنين من هؤلاء الأربعة مصابان بجروح خطيرة. ولم تُعلن في البداية أية تفاصيل عن هوية المصابين.

ووفقًا للمتحدث، تم استدعاء فرق الإنقاذ عند الساعة 17:40 تقريبًا إلى المتجر في بلدة لاوخرينجن بالقرب من الحدود الألمانية السويسرية.

وأوضح المتحدث أن 26 شخصًا من زبائن وعاملين كانوا داخل المتجر وقت الانهيار. وعقب الحادثة تم إخلاء المبنى.

وشاركت في العملية قوات الإطفاء والإسعاف والشرطة وهيئة الإغاثة التقنية "تي إتش دبليو" كما تم إرسال مروحية إنقاذ إلى موقع الحادث.

وفي وقت مبكر من مساء اليوم، وصف المتحدث باسم الشرطة الوضع بأنه "ثابت"، مستبعدًا وجود مزيد من الإصابات أو وقوع وفيات. كما لا يوجد أحد في عداد المفقودين.

وأضاف المتحدث أنه يفترض أن فرق الطوارئ ستنظر خلال المساء في مسألة السلامة الإنشائية للمبنى، إذ يتعين على الخبراء الآن فحص ما إذا كان من الممكن دخول المبنى ومتى، ومدى خطورة احتمال انهيار أجزاء أخرى من السقف.