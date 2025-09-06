مودي يعرب عن تقديره للتقييم الإيجابي لترامب للشراكة الأمريكية الهندية

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت، عن تقديره العميق لـ"التقييم الإيجابي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشراكة الهندية الأمريكية، بعد أن أشاد ترامب بالعلاقة "الخاصة" بين البلدين، في تصريحات نُظر إليها على أنها محاولة لوقف التدهور في العلاقات.

وقال مودي: "نعرب عن تقديرنا العميق ونُبادل تماما مشاعر الرئيس ترامب وتقييمه الإيجابي لعلاقاتنا"،بحسب وكالة برس ترست أوف أنديا الهندية .

وأشار مودي في منشور على منصة إكس إلى أن "الهند والولايات المتحدة لديهما شراكة استراتيجية شاملة وعالمية إيجابية للغاية وتتطلع للمستقبل".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الجمعة أنه يرى أن روسيا والهند تتجهان بقوة أكبر نحو الصين، مشيرا إلى أنه غير راض عن ذلك.

تشهد العلاقات بين نيودلهي وواشنطن تراجعا حادا بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى نسبة هائلة بلغت 50%، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25% على مشتريات الهند من النفط الخام الروسي.

من جانبها ،وصفت الهند الإجراء الأمريكي بأنه "غير عادل وغير مبرر وغير منطقي".