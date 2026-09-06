الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، التي تجمع الفريقين الأربعاء القادم.
عاد اللاعبون للتدريبات بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة.
أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات الخططية والتخصصية التي أشرف عليها الحسين عموتة المدير الفني والجهاز المعاون.
كان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة، ورفع رصيده إلى 9 نقاط في مسابقة الدوري.