الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المقاولون ‏العرب، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، التي تجمع الفريقين الأربعاء القادم.‏

عاد اللاعبون للتدريبات بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق ‏استعدادًا للمرحلة القادمة.‏

أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات الخططية ‏والتخصصية التي أشرف عليها الحسين عموتة المدير الفني والجهاز المعاون.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة، ورفع رصيده إلى 9 نقاط في مسابقة الدوري.‏