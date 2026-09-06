مقتل 25 شخصا في حادث حافلة بجزيرة فوجو في الرأس الأخضر

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ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد أن 25 راكبا، معظمهم أطفال ومراهقون، لقوا حتفهم في حادث حافلة بجزيرة فوجو في دولة الرأس الأخضر.

وتردد أن كثيرين آخرين أصيبوا.

وانحرفت الحافلة، التي كانت تقل أطفالا ومراهقين في رحلة مدرسية عن الطريق في شمال الجزيرة في وقت متأخر من بعد ظهر أمس السبت وسقطت في جرف شديد الانحدار عمقه حوالي 30 مترا.

وذكرت تقارير أنه لم يعرف بعد سبب الحادث. وكان سائق الحافلة أيضا من بين هؤلاء القتلى.

وتردد أن عمليات الإنقاذ كانت صعبة بسبب الموقع النائي والذي يصعب الوصول إليه. وتحطمت الحافلة على أرض صخرية ولا يمكن الوصول إلى موقع الحادث بشكل مباشر بواسطة مركبات.

ونظرا للعدد الكبير للمصابين، يمكن أن ترتفع حصيلة القتلى أكثر.

والرأس الأخضر مجموعة من الجزر في المحيط الهندي، قبالة ساحل غرب أفريقيا.