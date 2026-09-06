رئيس البرلمان الإيراني مهددا واشنطن: قواعد اللعبة تغيرت

حذّر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة من أن طهران لم تعد تلتزم بما وصفه بـ«الردود المتناسبة»، مؤكدًا أن أي استهداف للمصالح الإيرانية أو أمن البلاد سيواجه بـ«رد أشد وأسرع».

وقال قاليباف، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس في جلسته العامة الافتراضية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة «لا بد أن تكون قد أدركت أن عهد الردود المتناسبة قد ولى»، مضيفًا أن الضربات الإيرانية الأخيرة ضد القواعد التابعة للولايات المتحدة «لم تكن سوى البداية».

وأضاف: «يجب على الأمريكيين أن يفهموا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت، وأنه من الآن فصاعدًا، فإن أي انتهاك لمصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلامًا».

ورغم إقراره بأن البلاد تواجه ضغوطًا واسعة تعمل مؤسسات الدولة على مواجهتها، أكد قاليباف، أن إيران ماضية، بحسب وصفه، في «طريق الجهاد والمقاومة»، متعهدًا بـ«سحق العدو» في المجالات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية.

واتهم رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة باستخدام وسائل دعائية للتغطية على الضربات التي تتعرض لها قواعدها، قائلًا إن القادة الأمريكيين يعيشون حالة من اليأس، وإنهم يلجأون إلى «شعارات جوفاء» وإنتاج صور ومقاطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب تعبيره.