الرئيس الإيراني يوجه بفتح تحقيق فوري وشامل في حادث انفجار ناقلة وقود غرب البلاد

أصدر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، توجيهات بفتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث المأساوي الذي تعرضت له ناقلة وقود على طريق «سنندج-همدان» السريع غرب إيران، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا.

وأكد بزشكيان، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الأحد، ضرورة إعطاء الجهات المختصة الأولوية القصوى لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وتكثيف الجهود للتحقيق في مسببات الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية السبت، أن 11 شخصًا لقوا حتفهم إثر انفجار شاحنة وقود على طريق سريع في غرب إيران نتيجة حادث مروري.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن حاكم مدينة سنندج قوله إن الشاحنة، التي كانت تسير على طريق همدان-سنندج السريع، تعرضت لحادث بسبب عطل فني في نظام الفرامل.

من جهته، صرح مدير الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية في إقليم كردستان بأن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد المسببات الرئيسية للحادث، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن النتائج فور صدور البيان الرسمي من شرطة المرور.