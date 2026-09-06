الحوثيون يقصفون مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية

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استهدفت جماعة الحوثي، فجر اليوم الأحد، مدينة تعز اليمنية بثلاثة صواريخ باليستية، سقطت بالقرب من مبنى الرعاية الاجتماعية ومحيط كلية الطب، والسجن المركزي غرب المدينة دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، فيما لم ترد معلومات عن وقوع أضرار مادية.

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بأن القوات المسلحة نفذت عملية رد عسكري على "تصعيد وانتهاكات المليشيا الحوثية".

واستعاد الجيش اليمني السيطرة على "تبة الخزان" في مديرية جبل حبشي و"تبة مكاحنة" غرب المحافظة، وتقدمت نحو مفترق "البرح" الاستراتيجي، وسط اشتباكات عنيفة في جبهتي مقبنة والكدحة.

وواصل الحوثيون قصفهم المدفعي في جبهة الشقب، بينما تمكنت القوات الموالية للحكومة اليمنية من إسقاط طائرتين درون هجوميتين للحوثيين.

كما شنت غارات جوية لأول مرة منذ سنوات على مواقع الحوثيين، حسب ما أفادت شبكة "يورونيوز".