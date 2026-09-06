ألمانيا تخطط لإنشاء درع لمكافحة أعمال التخريب عقب هجوم درون على مطار

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ذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج، اليوم الأحد، أن ألمانيا تخطط لاتخاذ حزمة واسعة من الإجراءات لتعزيز دفاعاتها ضد هجمات الطائرات بدون طيار (درونز) والاختراق الإلكتروني وأشكال التخريب ‌الروسية الأخرى.

وذلك في أعقاب هجوم فاشل بطائرة درون على مطار ألماني في الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت للصحيفة، إن الهجمات الروسية متعددة الوسائل أصبحت جزءا من الواقع اليومي.

وأضاف دوبرينت: "ستتزايد هذه الهجمات، لكننا قادرون على الدفاع وحماية أنفسنا".

وترفض روسيا دوما الاتهامات الموجهة لها بأنها تنفذ عمليات في غرب أوروبا، ونفت تورطها في الهجوم على المطار الألماني، قائلة إنها سترد على ما وصفتها المتحدثة باسم وزارة خارجيتها "بالإجراء المعادي لروسيا".

وفقا لتقرير الصحيفة الصادر اليوم الأحد نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية، سيتم توسيع قدرات الشرطة المتنقلة للتصدي للدرونز في إطار الخطة، مع تمركز وحدات سريعة الانتشار لمواجهة الدرونز في المدن لحماية المجال ‌الجوي فوق مراكز النقل الحيوية والمناطق الحكومية.

كما أضاف التقرير أنه سيتم منح الشركات التي تدير البنية التحتية الحيوية، مثل مرافق الكهرباء وشركات تصنيع المعدات الدفاعية، الصلاحية القانونية ليس فقط لرصد الدرونزبل أيضا للتصدي لها بشكل فعال.

وأفادت المصادر بأن سيتم إنشاء درع وقائي وطني، أو ما يعرف "بالقبة السيبرانية"، يتضمن شبكة من أجهزة الاستشعار الرقمية المصممة لاكتشاف واعتراض محاولات الهجمات الإلكترونية.

وتعتزم الحكومة الألمانية أيضا توسيع نطاق استخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتعرف على الوجه باستخدام المقاييس الحيوية، والمراقبة بالفيديو، على سبيل المثال في محطات السكك الحديدية، للتعرف على المهاجمين المشتبه بهم الذين يخططون لارتكاب أعمال تخريبية.