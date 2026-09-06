مسئول روسي: عقد اجتماع ثلاثي لقادة روسيا والصين والولايات المتحدة غير مستبعد

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، بأنه لا يستبعد عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة.

وأضاف ريابكوف خلال مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "الفكرة موجودة وطرحناها أمام الجمهور. ولكنني سأبالغ إذ صرحت بأنها في طريقها إلى مرحلة التحضير".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "ولكن السؤال هنا، كيف سيصاغ الجانب الموضوعي من الاجتماع، وما هي النتائج المتوقعة؟ وذلك على الرغم من مدى أهمية مثل تلك الصيغ، ولا سيما التي على أعلى مستوى حيث نرى منها إشارات جيدة، على سبيل المثال الصيغة التي تشير إلى تحالف روسيا والهند والصين".

وأضاف: "ولكن الصيغة الثلاثية بمشاركة قادة روسيا والصين والولايات المتحدة لا زالت خارج الإطار العملي حتى الآن. ولا يمكنني استبعاد حدوث شيء، ولكن لا يوجد شيء آخر يُقال اليوم، من خلال وجهة نظر عملية".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرح مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، احتمال ⁠عقد اجتماع يجمع بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، ⁠على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط ⁠الهادي (أبيك) المقرر عقدها في شنتشن الصينية في نوفمبر المقبل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.