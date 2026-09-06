جيش الاحتلال يزعم الهجوم على مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم في وقت سابق اليوم الأحد، على مسلحين وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن سلاح الجو هاجم مستودعات وسائل قتالية ومبانٍ كانت مخصصة لاستخدام عناصر حزب الله، لتنفيذ مخططات هجومية في المنطقة الأمنية.

وادعت أن «الجيش هاجم مقر قيادة تابعًا لحزب الله، أُقيم داخل مبنى كان يُستخدم سابقًا كمستشفى في منطقة بجنوب لبنان».

وبحسب مزاعمها، «عمل عناصر الحزب خلال الفترة الأخيرة، من داخل المقر، وانشغلوا، من بين أمور أخرى، في مجالي الاستطلاع والمدفعية».

وكررت الادعاءات الخاصة باستخدام حزب الله البنى التحتية الطبية للدفع بمخططات هجومية.

وذكرت أن الغارات نُفذت ردًا على محاولة حزب الله تنفيذ عملية أمس، ضد قوات الجيش العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، والتي أُطلقت في إطارها مسيّرتان انتحاريتان باتجاه القوات.

وأضافت: «قبل تنفيذ الغارات، اتُّخذت إجراءات لتقليص الضرر المتوقع للمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وإجراء استطلاع جوي»، وفق مزاعمها.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية التي شنّتها قوات الاحتلال صباح اليوم، أدت إلى تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا بشكل كامل.

ونوهت في بيان، اليوم الأحد، أن الأمر يشكل انتهاكًا جسيمًا إضافيًا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، قائلة إن «العدو الإسرائيلي يتمادى في اعتداءاته على القطاع الطبي من دون حساب ومن دون أي اعتبار، ضاربًا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي».

وأشارت إلى أن «استهداف المستشفى يفاقم الخسائر التي يتكبدها القطاع الصحي جراء العدوان المستمر»، موضحة أن «هذا المستشفى اضطر للتوقف عن العمل قبل حوالي شهرين، بسبب تركز الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة النبطية ومحيطها».

وذكرت أن «المستشفى اضطلع بدور محوري خلال جولات الاعتداءات السابقة، إذ واظب على تقديم الخدمات الصحية للأهالي، كما تم اعتماده كمركز نزوح لفترة طويلة».

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب البلاد اليوم.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن الحصيلة الأولية للغارات التي شنها العدو الإسرائيلي هذا الصباح، بلغت 4 شهداء و20 إصابة.

وأشار إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء الغارات على النبطية الفوقا، لافتًا إلى إصابة 8، من بينهم سيدة وطفلة، في النبطية - حي الراهبات.

وأفاد باستشهاد امرأتين، وإصابة 6 آخرين، من بينهم طفلتان، جراء الغارات على عربصاليم، فضلًا عن تسجيل 4 إصابات نتيجة لعدوان الاحتلال على كفررمان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، أنه بدأ بشن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق «حزب الله» طائرتين مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية، محذرا سكان مبان في بلدة عربصاليم بضرورة الإخلاء.

وتأتي الغارات الجديدة بعد أقل من 24 ساعة على غارات إسرائيلية أخرى على جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة «منطقة أمنية» بعمق يصل إلى عشرة كيلومترات على طول الحدود، بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات الهدم والنسف.