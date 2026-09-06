الإسكان: تذليل المعوقات الفنية لضمان تشغيل مشروعات المياه الجديدة في مواعيدها

- وزيرة الإسكان: أولوية قصوى لمشروعات مبادرة حياة كريمة

- تشغيل محطتي صرف صحي بأسيوط بتكلفة 320 مليون جنيه

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في 7 محافظات، وتشمل دمياط، والفيوم، ومطروح، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية.

- أولوية قصوى لمشروعات الريف

وأكدت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أهمية تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بصفتها أحد الملفات ذات الأولوية القصوى ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة بالريف المصري.

ووجهت الوزيرة بسرعة تذليل أية معوقات تنفيذية أو فنية تعترض سير العمل، وتكثيف العمل بالمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان دخول المشروعات الخدمة بمواعيدها المحددة.

- 320 مليون جنيه استثمارات بأسيوط

واستعرضت الوزيرة، إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية ديروط الشريف، والتشغيل الكامل لمحطة رفع ببلاو بمركز ديروط في أسيوط، ضمن «حياة كريمة»، بإجمالي استثمارات بلغت 320 مليون جنيه.

وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة ديروط الشريف 15 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه وتخدم أكثر من 100 ألف نسمة، بينما سجلت الطاقة التصميمية لمحطة ببلاو 5 آلاف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، وشملت شبكات صرف صحي بأطوال 24.220 كم، وخط طرد بطول 3.015 كم وقطر 400 مم، لرفع المياه إلى محطة المحمودية.

وشمل تقرير أسيوط أيضا متابعة محطة معالجة صدفا والغنايم بطاقة (20/40) ألف متر مكعب/يوم لخدمة 17 قرية، ومحطات رفع قرى باقور الفرعية والرئيسية ونزلة باقور بمركز أبوتيج.

كما شمل محطة معالجة الكابلات بطاقة (40/20) ألف متر مكعب/يوم لخدمة 10 قرى بالفتح، ومحطتي رفع العوامر الرئيسية ودير الجبراوي بمركز أبنوب، ومحطة معالجة عرب العطيات بطاقة (80/40) ألف متر مكعب/يوم لخدمة 15 قرية.

- توسعات ومشروعات جديدة

وفي دمياط، اطلعت الوزيرة على تنفيذ محطات معالجة صرف صحي في كفور الغاب وأم الرزق بطاقة (5/10) آلاف متر مكعب/يوم لكل منهما، وكفر سليمان البحري بطاقة (10/5) آلاف متر مكعب/يوم.

كما تابعت الوزيرة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مطروح لرفع طاقتها من 30 ألفاً إلى 60 ألف متر مكعب/يوم ضمن الخطة الاستثمارية.

وفي الإسماعيلية، استعرضت مشروع توسعات الصرف الصحي ومحطة الرفع وخط الطرد في أبو عطوة.

وتطرق التقرير إلى مشروعات الصرف الصحي بالمنيا، وشملت محطات رفع الجهاد 4 (العدوة)، والشيخ مسعود ومفوز طيبة وشبكات الانحدار (مغاغة)، مع إنهاء إجراءات التسليم الابتدائي لمحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والمساعدة بمشروع صرف صحي المنيا.

وفي سوهاج، تابعت الوزيرة مشروعي صرف صحي بناويط (المراغة)، والجلاوية (ساقلته) الذي يضم محطة رئيسية وخط طرد وشبكات انحدار.

بينما اطلعت في قنا على معدلات تنفيذ محطة معالجة صرف صحي خزام بنظام المعالجة الثنائية بطاقة 12 ألف متر مكعب/يوم، استعداداً لتسليمها.